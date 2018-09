Finale moet nog even doordringen tot Glennis Grace

Ⓒ Hollandse Hoogte

Glennis Grace had al zo’n vermoeden dat zij bij de drie acts van America’s Got Talent zat die tijdens de uitslagshow vannacht opnieuw moesten strijden om de stem van de kijker. „Het verbaasde me niks”, zegt ze meteen na de opnames van de show in Los Angeles. „Ik had gewoon al zo’n gevoel, en mijn gevoel zit er zelden naast.”