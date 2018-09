Kate Moss vindt naakt poseren niet leuk

Als tiener voelde ze zich zelfs onder druk gezet om topless of naakt te poseren. „Ja, ik voelde die druk absoluut. Ik werkte met een vrouwelijke fotograaf, Corinne Day, en zij wilde me altijd zonder topje aan zien. Dat vond ik helemaal niet fijn toen ik begon in het vak”, aldus Kate, die doorbrak met een campagne voor Calvin Klein waarin ze ook naakt te zien was. „Die campagne werd geschoten door mijn toenmalige vriend Mario Sorrenti, dus dat voelde anders aan, vertrouwder.”

In de jaren daarna poseerde Moss veelvuldig naakt maar echt leuk is ze het nooit gaan vinden. „Het is een onderdeel van het vak, daar ben ik me bewust van. Maar toch vroeg ik altijd of ik misschien toch iets aan kon trekken. Jonge modellen van nu moeten zich niet onder druk laten zetten als ze dat niet willen doen. Mijn dochter is nu vijftien en nu vind ik het echt een belachelijk idee dat ik op die leeftijd al topless moest poseren.”