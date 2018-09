Jan Fabre door 20 mannen en vrouwen beschuldigd

De ex-medewerkers, mannen en vrouwen, stellen in de brief dat de Belgische kunstenaar, die ook in Nederland bekend en actief is, iedereen die niet ingaat op zijn advances stalkt, verbaal vernedert en agressief en manipulatief behandelt. Machtsmisbruik zou aan de orde van de dag zijn, in de vorm van scheldpartijen, vernederingen en denigrerende uitspraken. Een voorbeeld: „Je bent mooi, maar je hebt geen verstand, zoals een kip zonder kop.”

De kunstenaar ontkent de beschuldigingen. „Tijdens een artistiek proces kom je soms op gevoelig terrein: wat wel kan voor de ene acteur of danser, kan niet voor de andere. Maar ik dwing niemand om dingen te doen die voor hem of haar als grensoverschrijdend worden ervaren.”

’Duisterder en verborgen praktijk’

Volgens de medewerkers in de open brief mag het artistieke proces geen excuus vormen. „Sommigen zullen misschien verdedigen dat dit gewoon deel uitmaakt van een artistieke strategie – dat Fabre zijn artistieke resultaat enkel kan bereiken door zijn performers voorbij hun grenzen te drijven. Daartegen willen we inbrengen dat het wel altijd de performer is die daarvoor de fysieke en emotionele prijs betaalt, nooit het gezelschap of de personen die het voor het zeggen hebben.” Velen hebben volgens hen dan ook na hun periode onder de regisseur psychologische hulp moeten zoeken.

Bovendien, stellen zij: „Performers pakken op hun kwetsbaarheden vormt slechts het voorspel op een duisterder en meer verborgen praktijk bij Troubleyn.” In het voorjaar van dit jaar zou een medewerker bij haar ontslag als reden ’seksuele intmidatie’ hebben opgegeven. In twee jaar tijd zouden zes medewerkers vertrokken zijn omdat ze ’direct betrokken waren bij gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag of ertegen protesteerden’.

Geheim project

Het gaat dan om een geheim project van Fabre. „Het project kwam erop neer dat je je door hem liet fotograferen in een situatie waarover ik vandaag nog steeds enkel met schaamte kan praten”, vertelt een ex-medewerker daarover. Hij zegt dat hij er niemand over mocht vertellen en in het zwart betaald zou worden. „Ik kreeg alcohol en dan drugs aangeboden om me vrijer te voelen (het blijft de enige keer in mijn leven dat ik drugs genomen heb) en dat leidde er uiteindelijk toe dat Fabre mij om meer vroeg.” Toen de danser er niet op inging, volgden ’lastige episodes’.

De medewerkers geven aan gesprekken te hebben gevoerd binnen Troubleyn, maar dat ze als reactie hoorden dat ze konden vertrekken als ze niet akkoord gingen. „De jonge performers die kozen om te blijven, kregen vervolgens de opdracht om aan Troubleyn een brief te richten waarin ze zouden uitleggen waarom ze met Fabre wilden blijven werken – alsof het om een loyaliteitskwestie ging.”

De minister van Cultuur Sven Gatz laat onderzoek doen naar de aanklacht.

De hele open brief is bij Het Laatste Nieuws te lezen.