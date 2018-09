En deze finalisten moet Glennis Grace verslaan...

Keer op keer wist Glennis niet alleen de jury te verpletteren, maar ook de kijkers in Amerika én in Nederland. Vele fans volgden haar op de voet en bleven ’s nachts op om haar optredens te zien en de uitslag. En die bleef maar verrassen: onze Nederlandse zangeres wist niet alleen de halve finale te bereiken, maar is zelfs door naar de eindstrijd op 18 september.

Daar moet haar veelgeroemde stem uitstijgen boven de al even veelgeprezen zang van Michael Ketterer, die wordt gezien als haar grootste concurrent, en die van twee andere zangers. Ook moet ze het opnemen tegen een groep dansers, twee comedians, een stel acrobaten, een violist en een illusionist. Laten we kijken wie het Glennis moeilijk kunnen maken en wie ze gemakkelijk kan verslaan.

Zanger Michael Ketterer - Geliefd door bijzonder verhaal

In de kwartfinale bezorgde hij Simon Cowell tranen in de ogen en dat gebeurt niet zomaar. „Wat jij doet, is buitengewoon, je bent gewoon heel bijzonder.”, wist Cowell toen met moeite uit te brengen. Maar of dat vooral op zijn talent slaat of toch op zijn buitengewone verhaal - Ketterer adopteerde zes kinderen uit de pleegzorg - is de vraag. Ook Glennis vreest daarvoor: „Het is maar net of ze dan ook echt naar zijn stem luisteren, hij heeft echt geen slechte stem, of dat ze naar zijn verhaal kijken en dan denken: oh, we gunnen het hem.”

Voor Ketterer gaat het avontuur sowieso door naar America’s Got Talent. Cowell heeft songwriter Garth Brooks al bereid gevonden na het programma een nummer voor hem te schrijven.

Violist Brian King Joseph - ’Totaal ander niveau, kanshebber om te winnen’

Simon Cowell ziet in hem een kanshebber om America’s Got Talent 2018 te winnen. „Dit zat op zo’n ander niveau dan de andere acts, dit is gewoon starpower. Zo goed, zo dramatisch, zo krachtig, ik denk dat je de show echt kunt winnen!”

Dansgroep Zurcaroh - ’Jij bent The Greatest Showman’

„OMG, ik ging van lachen, naar huilen en stond echt stomverbaasd”, reageerde Mel B op hun halve finale-act. Maar Simon Cowell gaf misschien wel het grootste compliment door dansleider Peterson da Cruz Hora The Greatest Showman te noemen. „Zo gaan we je noemen, want dat is wat je bent.” En als presentatrice Tyra Banks refereert aan hoofdpersoon Hugh Jackman uit de gelijknamige film: „Als ik nu tussen hem en jou moet kiezen, dan ga ik voor jou.” Want: „Al die jaren geleden, toen we met deze show begonnen, had ik in mijn wildste dromen nooit kunnen dromen dat we in deze show een talent als jij kunnen vinden. Een droom die uitkomt!”

Illusionist Shin Lim - Een nieuwe David Copperfield

Heidi Klum vergeleek hem in de halve finale met David Copperfield en het verbaasde haar dan ook niet dat Shin Lim in de finale stond. „Magnifiek. Fantastisch.” Ze heeft dan ook geen advies voor hem om nóg beter te worden. „Blijf gewoon wie je bent.”

Stand-up comedian Samuel J. Comroe - ’Mensen houden van jou’

Howie Mandell vond zijn finaleplaats zeer verdiend en Mel B kon niet ophouden met lachen tijdens zijn optreden in de halve finale. „Mijn favoriete optreden. Je humor, je uitvoering, ik hou van jou.” Heidi Klum is terughoudender, maar weet dat hij veel fans in Amerika heeft en daarom wellicht toch een goede kans maakt. Simon Cowell heeft alle vertrouwen in hem. „Je bent niet alleen grappig, je hebt iets waardoor mensen als ik van je houden.” Als het Amerikaanse publiek dat ook doet, dan zit Comroe goed.

Comedian Vicky Barbolak - Simon Cowell’s crush

De vrouw van wie Simon Cowell zei een crush op haar te hebben. Als Tyra Banks het jurylid en coach dan ook vraagt of hij nóg meer van haar houdt nu ze door is naar de finale, antwoordt Cowell diplomatiek: „Wat in Vegas gebeurt, blijft in Vegas.”

Zangeres Courtney Hadwin - ’Ik ruik victorie’

Nog maar 13 jaar en dus ook begrjjpelijk dat ze na de opgebouwde spanning van de langgerekte uitslag in tranen uitbarstte toen ze hoorde dat ze door was naar de finale. Het duurde even voor ze weer in staat was iets uit te brengen. Howie Mandell zei over haar: „Ik ruik een kans op victorie!” In eigen land haalde ze de finale van The Voice Kids.

Operazanger Daniel Emmett - Gered door de jury

Ging niet door dankzij het publiek, maar dankzij de jury, al waren ze niet erg onder de indruk van zijn optreden. Mel B vond zijn performance tijdens de halve finale onder de maat; Howie Mandell hield er niet van, van zijn act. Zijn USP volgens Simon Cowell is zijn operettestem, maar dat hij hem ’een vechter’ noemde, zegt genoeg over de beperkte kansen die hij voor hem ziet weggelegd. Alleen Heidi Klum was fan en probeerde hem te redden door hem de beste van de avond te noemen. Toch zagen ook Simon en Howie nog wel genoeg potentie in hem voor een finaleplaats.

Acrobaten Duo Transcend - Hartaanval

Ook dit duo moest door de jury gered worden; kozen zij voor het acrobatenstel of voor het kinderkoor Voices of Hope voor de resterende finaleplek? De acrobaten bezorgden Simon Cowell tweemaal bijna een hartaanval, zei hij in de halve finale. Tyce liet zijn vrouw Mary in de kwartfinale tijdens hun trapeze-act hard per ongeluk keihard op het podium vallen. In de halve finale staken ze daar de draak mee, door haar opnieuw te laten vallen, maar dit keer op het laatste moment op te vangen. „Als we zeggen dat je je act naar een hoger level moet tillen, dan is dit precies wat we bedoelen! Sensationeel!” Toch had hij liever het kinderkoor in de finale gezien. Omdat de jury verdeeld was - twee tegen twee - gaf het aantal stemmen van het publiek de doorslag.

Glennis Grace - ’Perfectie!’

En niet te vergeten, Glennis Grace zelf! Volgens Simon Cowell heeft Amerika groot gelijk dat ze haar hebben doorgestemd naar de finale. „Dit was perfectie”, vond Howie Mandell. Het zou heel goed kunnen dat ze dan terugkeert naar haar Whitney Houston-vertolkingen. „Daar hebben we serieuze gesprekken over. Ik kan niets beloven maar het is een hele grote en goede optie”, zei Glennis. „Wat er ook gebeurt, ik ga ervoor zorgen dat het een killersong wordt.” You bet, Glennis!

Bekijk ook: Jury lyrisch over optreden Glennis Grace