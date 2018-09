Broer Ariana Grande kapot van dood Mac Miller

Met Malcolm bedoelt hij Mac Miller, de rapper die vorige week op 26-jarige leeftijd overleed aan een vermoedelijke overdosis. Grande zegt dat Mac Miller hem juist geholpen heeft om van drank en drugs af te komen.

„Hij was een hele goede vriend en fantastisch voor mijn zusje. Hij is de reden dat ik naar een afkickkliniek ben gegaan waar ik van drank en drugs afkwam, waar ik dacht nooit zonder die twee te kunnen leven. Zonder Malcolm was dat nooit gebeurd”, aldus Frankie.

Cadeautjes

„Toen ik 30, 60 en 90 dagen clean was kreeg ik cadeautjes van Malcolm en bleef hij me aanmoedigen om door te zetten. Hij wist als geen ander hoe moeilijk het is om af te kicken en was daarom heel trots op dat wat ik bereikte. Verslaving is een vreselijke ziekte, waar veel mensen aan lijden en uiteindelijk soms ook aan onderdoor gaan. Daarom moeten verslaafden elke dag hard blijven werken aan hun herstel en anderen steunen die hetzelfde pad bewandelen.”

„Malcolm, mijn vriend...je zal enorm worden gemist en ik weet dat je van boven op me neerkijkt en elke dag trots op me zal zijn. Dank je wel voor alles”, sluit Frankie zijn bericht af.

Bekijk ook: Honderden fans herdenken Mac Miller in park