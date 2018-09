Wendy van Dijk zit goed bij RTL

„Er zijn nog een hoop programma’s waarvan ik hoop dat ze een lange looptijd hebben”, zegt Wendy in het AD. „Ik stap niet in This Time Next Year omdat ik denk dat het iets eenmaligs is. Ik zit hier helemaal goed.” Eerder deze zomer sloot de presentatrice een eventuele overstap naar SBS niet uit.

Ook als Talpa The Voice of Holland naar SBS haalt, betekent dat niet direct dat Wendy meekomt. „Martijn Krabbé en ik denken elk jaar opnieuw: zijn we er de volgende keer nog bij? Ook alle coaches zijn een keer gewisseld. Dus dat ik een keer moet plaatsmaken voor een ander, daar houd ik rekening mee.”