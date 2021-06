Voormalig Full House-ster heeft één strenge regel voor de dates van haar kinderen

De voormalig kind-ster vindt niet dat ze daarmee te veeleisend is voor dochter Natasha (22) en zoons Lev (21) en Maksim (19). „Dat is het enige wat ik wil, ik vind niet dat dat teveel is”, zegt ze stellig.

Alhoewel haar kinderen op het moment prima in staat lijken hun eigen dates te vinden, vertelt Cameron Bure dat ze er niet op tegen zou zijn om hen aan mensen te koppelen als ze „potentieel goede kandidaten” vindt. „Als je weet dat ze uit een goede familie komen en denkt dat ze het misschien met elkaar kunnen vinden, dan zouden we dat zeker doen.”

De actrice trouwde zelf op haar twintigste met de Russische ijshockeyspeler Valeri Bure. Het geloof speelt een grote rol in hun leven, vertelde ze eerder al in een interview met Fox News. „Mijn geloof is de basis van wie ik ben. Het is zo belangrijk voor me, het is onderdeel van alles wat ik doe, thuis of daarbuiten. Ook in mijn carrière; het is bepalend in de keuze voor de bedrijven waar ik mee wil werken en de projecten die ik kies.”