Tentoonstelling Viktor & Rolf trekt 120.000 bezoekers

Mabel ging in 2004 voor haar huwelijk met prins Friso in zee met het ontwerpersduo en die samenwerking is tot de dag van vandaag blijven bestaan. Mabel was vorige maand ook te gast op het huwelijk van Rolf Snoeren.

Behalve de trouwjurk is ook de jurk te zien die Mabel droeg bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander in 2013 en in verkorte vorm bij de herdenking voor prins Friso later dat jaar. De mouw van het kledingstuk was een verwijzing naar de trouwjurk.

De tentoonstelling werd op 26 mei door Mabel geopend en laat onder meer 45 werken uit hun haute-couturecollecties zien, toneelkostuums voor ballet en opera en heel speciale stukken als kostuums voor Madonna. Ook zijn er heel nieuwe, nog niet eerder getoonde werken uit de nieuwste collecties, Boulevard of Broken Dreams en Action Dolls. De tentoonstelling is nog tot 30 september te zien.