Michelle Obama ’beetje bang’ voor openheid in boek

„Ik ben erg eerlijk geweest in wat ik heb opgeschreven, het is precies wie ik ben”, aldus de voormalig First Lady. Obama kondigde ook aan tien Amerikaanse steden te gaan bezoeken om haar boek te promoten en dat pakt ze groots aan. Ze presenteert zichzelf en haar boek in tien grote evenementzalen in plaats van lokale boekwinkels, om zo meer mensen te kunnen bereiken. „Ik hoop dat anderen zich geïnspireerd voelen om hun stem te laten gelden en hun eigen verhaal te maken. Het gaat niet om grote momenten in het leven maar juist om de kleinere dingen. Die vormen je als mens en maken je uniek.”

„In de periode nadat ik weg was uit het Witte Huis, heb ik de tijd genomen om eens goed na te denken over wie nou precies de mensen zijn die mij hebben geïnspireerd en mij mede de persoon hebben gemaakt die ik vandaag de dag ben. En welke verhalen en belevenissen hieraan bedragen hebben”, aldus Michelle.

Becoming verschijnt op 13 november. Die dag begint Obama haar boektournee in Chicago, de stad waar ze geboren en getogen is. Vervolgens reist ze door naar Los Angeles, Washington D.C., Boston, Philadelphia, Brooklyn, Detroit, Denver, San Jose en Dallas.