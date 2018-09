Dua Lipa geschokt: fans hardhandig uit zaal verwijderd

Ze werden op straat gezet omdat ze naar verluidt gingen staan, dansten of met LGBT-vlaggetjes zwaaiden, meldt de BBC. Op sociale media zijn verschillende video’s opgedoken waarin is te zien hoe sommige fans van hun stoel worden getrokken.

Dit ontging de zangeres zelf ook niet, al noemde ze het niet expliciet. „Ik wil dat dit een veilige omgeving is waar we allemaal plezier kunnen hebben. Dat we allemaal kunnen dansen en zingen en een leuke avond hebben”, zei Dua Lipa bijna in tranen.

Het is de eerste keer dat Dua Lipa in China optreedt. Een woordvoerder van haar platenmaatschappij wilde niet reageren op het voorval.