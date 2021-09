Gelekt album David Bowie na tien jaar eindelijk officieel uitgebracht

Op het album staan nieuwe versies van nummers die Bowie al in zijn begindagen schreef. Zo ook You've got a habit of leaving, dat oorspronkelijk in 1965 door Bowie werd geschreven en uitgebracht toen hij als artiest nog door het leven ging als Davy Jones.

De in 2016 overleden zanger nam Toy al op in 2001. Destijds werd het album niet uitgegeven vanwege een conflict tussen de zanger en zijn platenlabel. Het album lekte wel in 2011 al uit, maar tot een officiële release kwam het tot nu toe nog niet. De precieze releasedatum voor het album wordt later bekendgemaakt.