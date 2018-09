Sergio Herman in diepe rouw om overlijden vinoloog

De vinologe overleed dinsdagmorgen totaal onverwacht, op de ochtend dat ze naar haar geliefde Zuid-Afrika zou vertrekken. Ze stond bekend als groot wijntalent, had juist enkele eigen wijnen gelanceerd en droomde van ooit een eigen wijnbar. Het talent werd op haar 23e ontdekt door Sergio Herman en begon haar carrière bij zijn driesterrenrestaurant Oud Sluis. Herman is dan ook kapot van haar onverwachte overlijden.

Op Instagram betoont hij haar eer en deelt hij tegelijk een wrange waarheid: „We gingen afspreken enkele weken geleden om wat bij te kletsen en om jouw eigen mooie bijzondere wijn te proeven! Ook om je weer eens te zien, want je bent natuurlijk al een tijdje weg uit Zeeuws Vlaanderen! Heb door drukte deze afspraak moeten annuleren! Ben echt sprakeloos omdat je er nu niet meer bent.”

Bijzonder

Herman laat dan ook weten dat er veel emoties bij hem los kwamen. Vervolgens beschrijft hij hoe bijzonder hij haar vond en dat hij vanaf het begin onder de indruk was van haar toewijding aan de wijn. „Het was je leven, je alles en ging daar volledig voor, koste wat kost wilde je groeien naar het allerhoogste niveau!”

Hij constateert dan ook: „Zoveel respect voor je maar nu ook schaamte dat ik onze afspraak heb geannuleerd!” Veel volgers op Instagram hebben ooit gegeten in het restaurant en de vinologe daar ontmoet. Ook zij getuigen van haar humor, vakkundigheid, uniciteit en wijnpassie. Op Instagram krijgt Herman dan ook van velen een hart onder de riem gestoken. „Helaas krijgen we niet altijd de tijd die we willen met iemand. Veel sterkte met jullie verlies”