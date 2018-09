Kapitein-generaal Harry bezoekt rekruten

De prins werd opgewacht door tientallen rekruten, die voor de gelegenheid in vol ornaat in het gelid stonden. Harry kreeg daarna een rondleiding en woonde op die manier onder meer een training bij. Ook had hij verschillende gesprekken met rekruten en leidinggevenden. Ook was er aandacht voor de door Harry bedachte Invictus Games.

Harry is sinds december kapitein-generaal van de Royal Marines. Hij nam de ceremoniële functie over van zijn grootvader prins Philip, die de titel 64 jaar lang droeg.