’Zwijgplicht’ schept sterke boerenband

Yvon Jaspers met de tien boeren die op zoek zijn naar de liefde. Ⓒ Linelle Deunk/Kro-Ncrv

Boer zoekt vrouw gaat zondagavond al het tiende seizoen in. Het onvermoeibare kijkcijferkanon, met als boegbeeld Yvon Jaspers, blijft volgens de presentatrice verbazen. „Je zou na zoveel jaar kunnen denken: ’dat is een invuloefening’, maar er komen weer momenten voorbij die we nooit eerder hebben gezien.”