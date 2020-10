Angela Lansbury (95): ’Ik voel me geen dag ouder dan 60’

Haar rol in de serie ’Murder She Wrote’ bezorgde haar wereldfaam en fortuin. Ⓒ ANP/HH

ANGELA LANSBURY brak pas op haar 59e door als tv-detective Jessica Fletcher in Murder She Wrote. De nog altijd kwieke actrice vierde vorige week haar 95e verjaardag en kijkt terug op een bijzondere carrière en een leven vol geluk. „Ik was nooit sexy genoeg voor de hoofdrol, maar ben wel altijd van seks blijven houden.”