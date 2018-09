Vlemmix: ’Waar is mevrouw Paay mee bezig!?’

Paay eist een schadevergoeding van 30.000 euro van Vlemmix, die een levensgrote sekspop van de voormalige zangeres op de markt wilde brengen. De zaak was gepland voor 28 augustus, maar omdat haar advocaat Johan Langelaar zich had teruggetrokken, moest La Paay op zoek naar een vervanger. En nadat ook diens opvolger J.H. Weermeijer afhaakte, kwam de polderdiva op het laatste moment – ze had tot woensdag de tijd – met advocaat Z.M. Alaca op de proppen. Deze advocaat heeft in 2016 wenkbrauwen doen fronsen, nadat hij een rechter voor ’idioot’ had uitgemaakt en mocht zich volgens het Eindhovens Dagblad daar later over verantwoorden tegenover de Orde van Advocaten.

Bekijk ook: Rechtszaak Paay versus Vlemmix uitgesteld

„Ik had het niet verwacht, want ik kreeg onlangs nog een brief van meneer Weermeijer, die aangaf dat hij wilde praten”, vertelt Vlemmix aan De Telegraaf. „Hij geloofde eigenlijk ook niet echt in deze zaak, waarop mijn advocaat antwoordde: ’We willen het wel oplossen, maar er zijn inmiddels zo veel kosten gemaakt. Als jullie de proceskosten betalen, dan is het voor ons klaar.’ Kijk, ik heb hier ook niet om gevraagd. Het kan zijn dat je weleens een grap maakt die niet goed bij de ander valt. Maar ik vind niet dat je daar vervolgens iemand voor moet aanklagen. Ik heb die pop nota bene nooit gemaakt!”

Bekijk ook: Johan Vlemmix pikt uitstel rechtszaak niet

Vakantie afgezegd

De zelfbenoemde Oranjekenner heeft naar eigen zeggen zelfs zijn vakantie moeten afblazen, omdat hij vrij moest houden voor de zaak. „En nu moet ik wéér allerlei data vrijhouden. Ook op zakelijk gebied word ik hier niet vrolijk van. Heel mijn handel is naar de kloten. Ook mijn advocaat is er klaar mee, hij is al zo vaak naar de rechtbank gegaan. Ik denk echt: waar is mevrouw Paay mee bezig?”

Bekijk ook: Vlemmix en Paay in augustus naar rechtbank

Hoewel Vlemmix bereid is om opnieuw met de tegenpartij om de tafel te gaan voor een mogelijke oplossing, weigert hij om ook maar iets aan Paay te betalen. „Ik heb van alles aangeboden en hoef verder niets te krijgen – alle kosten die ik zelf heb gemaakt, de vrije dagen die ik heb opgenomen, mijn vakantie die ik heb afgezegd... Ik wil helemaal niks van haar. Maar mijn advocaat zegt wel: ’Luister, ik wil dat mijn kosten worden betaald.’ En die kosten moet mevrouw Paay betalen, want zij is degene die de zaak is begonnen, niet ik.”

Advocaat Alaca bevestigt aan deze krant zijn aanstelling, maar geeft aan verder niet inhoudelijk op de zaak te willen reageren. De rechtbank zal binnenkort een nieuwe datum voor de zitting vaststellen.