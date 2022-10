Fraudeur uit Netflix-serie Inventing Anna maakt podcast en boek

De podcast, die nog niet af is, is deels opgenomen in de gevangenis. "Het was moeilijk om daar iets op te nemen van goede kwaliteit", zegt ze. Volgens de 31-jarige Sorokin gaat haar boek over de worsteling van jonge vrouwen met het strafrecht.

Tussen 2013 en 2017 deed Sorokin zich voor als een rijke Duitse erfgename in New York. Zo at ze in restaurants, sliep ze in hotels en vloog ze met vliegtuigen zonder hiervoor te betalen. Na een gevangenisstraf van vier jaar werd ze vorig jaar februari vrijgelaten. Zes weken later werd ze alweer opgepakt, omdat haar visum was verlopen. Sinds afgelopen donderdag is ze weer vrij.