Christina: niet te laat voor duet met Britney

”Toen ik mijn eerste nummers uitbracht, zagen mensen mij en Britney als concurrenten”, herinnert ze zich. Jarenlang gingen er geruchten dat de twee voormalige sterren van The New Mickey Mouse Club rivalen zouden zijn.

„Als we in die tijd sociale media hadden gehad, hadden we waarschijnlijk wel een liedje gemaakt samen.” Jimmy Kimmel merkte op dat het nog niet te laat was voor een samenwerking tussen de twee sterren, waarop Aguilera hem geen ongelijk kon geven. „Het is nog niet te laat. Als haar vertegenwoordigers akkoord gaan, zou ik het graag doen”, aldus Christina.