Piet Paulusma weer thuis na vervolgoperatie

„Mensen, gelukkig ben ik donderdagmiddag weer thuisgekomen”, laat hij weten aan Shownieuws. „Ik hoop dat het herstel goed blijft gaan, zodat ik binnen een redelijke termijn weer op tv ben. Ik hou jullie op de hoogte.” Wanneer Piet weer te zien is, is niet bekend. Het weerbericht op SBS6 wordt tot die tijd wederom door zijn dochter Martsje gepresenteerd.

De weerman was in augustus twee weken uit de running vanwege een acute verstopping in zijn dikke darm. Hij moest toen nog terug naar het ziekenhuis voor een vervolgoperatie.