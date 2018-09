Leco steekt Sylvie hart onder de riem

In een emotioneel bericht op Instagram bij een foto van hem met la Meis schrijft hij: „Lieve leuke knappe @sylviemeis, ik ben trots op je, laat je niet gek maken door alle verhalen ... Misselijkmakend hoe mensen zich soms uitlaten.. Ik weet hoe de situatie was (is).. Ik was er namelijk bij! Trots op je! #powerwoman #❤️.”

Sylvie waardeert de support en reageert: „LIEVE @lecolook Dank dat je tijdens die zware tijd er voor me was ❤️❤️❤️ onze vriendschap betekent zo veel voor me! Love you!!! 😍😘.”

Tijdens haar deelname aan een Duitse tv-show deed Sabia Boulahrouz opmerkelijke beweringen. Zo zei ze: „Sommige mensen gaan zelfs zo ver dat ze een ziekte verzinnen om er beter van te worden.” Touriya, die net als Sabia een voormalige vriendin van Sylvie is, deed daar deze week een schepje bovenop. Zo wist weekblad Privé woensdag te melden dat Touriya in het Duitse blad Closer zei: „Sabia heeft gelijk. Sylvie heeft nooit kanker gehad. Ze was niet zo ziek als ze iedereen heeft wijsgemaakt.”