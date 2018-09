Valerio weg bij BNNVARA

Ⓒ ANP Kippa

Valerio verlaat BNNVARA na een decennium omdat ’de wegen van de omroep en de presentator de laatste jaren uit elkaar zijn gegroeid’, zo staat in een statement. De 34-jarige presentator en dj wilde graag grote amusementsprogramma’s maken, maar dat zat er voor hem niet in. Hoewel hij nog een seizoen van Over Mijn Lijk wilde maken, neemt Tim Hofman nu het stokje van hem over.