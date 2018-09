Koninklijke laatste eer voor Kofi Annan

De plechtigheid in het Accra International Conference Centre werd door 6000 belangstellenden bijgewoond. Buiten het conferentiecentrum werd de dienst door duizenden Ghanezen gevolgd via grote schermen. De meeste inwoners van Accra droegen zwarte kleding als blijk van respect voor hun landgenoot. Na de plechtigheid werd Annan in besloten kring op de militaire begraafplaats Buma Camp begraven.

Annan had goede banden met de koninklijke familie en werkte bij de door Nelson Mandela opgezette organisatie van 'wijze oud-staatslieden' The Elders nauw samen met prinses Mabel.