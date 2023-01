Robbie Williams: ’Bedankt voor de twee geweldige shows Amsterdam’

„Amsterdam: bedankt voor de twee geweldige shows”, schrijft Williams. „Tot over twee weken weer x.” Ook op 13 februari treedt de Let Me Entertain You-zanger op in de Amsterdamse concerthal als onderdeel van zijn XXV Tour, bedoeld om zijn 25-jarig jubileum als soloartiest te vieren na Take That.

De zanger gaf eerder al aan erg te genieten van de shows in de Ziggo Dome. Zo deelde hij een video op sociale media waarop te zien is dat hij backstage met zijn crew aan het dansen is. „Party time Amsterdam, zie jullie vanavond”, schreef hij daarbij. In juni staat de zanger ook op Pinkpop.