Henry Cavill deelt geheimzinnige video

De video is getiteld: Today was exciting #Superman. Het filmpje lokte veel discussie uit, maar daaruit bleek vooral dat zijn fans weinig snapten van de boodschap die Henry voor ze had.

Intussen hebben de filmbazen van Warner in een verklaring laten weten dat ’er geen beslissingen zijn genomen met betrekking tot eventuele Superman-films’ en dat de relatie met Henry ’onveranderd blijft’. The Hollywood Reporter meldde woensdag nog dat de acteur zou worden vervangen. Acteur Michael B. Jordan zou een serieuze kandidaat zijn om de rol over te nemen.

Henry speelde Superman Man of Steel (2013), Batman v Superman (2016) en Justice League (2017). Er stonden eigenlijk nog meer films met het personage gepland, maar Warner zou volgens bronnen meer willen focussen op het personage Supergirl. Daarnaast staat er voorlopig nog geen nieuwe op zichzelf staande Superman-film gepland.