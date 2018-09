SYLVIE sleept SABIA voor RECHTER

Na diep in en uit geademd te hebben en meer dan eens tot tien te hebben geteld, is de maat voor SYLVIE MEIS nu vol. Haar strijd met die andere ex van RAFAEL VAN DER VAART verplaatst zich nu naar de rechtszaal, zo kondigt zij vandaag op PAGINA PRIVÉ aan.

Al meer dan een maand lijkt SABIA BOULAHROUZ-ENGIZEK het bescheiden brein achter een campagne om heel Duitsland te laten twijfelen aan de ziekte die tien jaar geleden het leven van Sylvie, haar toenmalige echtgenoot Rafael en hun nog jonge zoontje DAMIÁN op zijn kop zette.

In die tijd was Sabia haar hartsvriendin die in Madrid zelfs weleens meeging naar het ziekenhuis waar Sylvie bestralingen en chemo onderging. Nu is het diezelfde Sabia die met verdachtmakingen en terloopse opmerkingen op de Duitse televisie, waar zij meedeed aan realityreeks Global Gladiators, openlijk twijfel zaait of Sylvie wel kanker heeft gehad!

Bodem

In de strijd die losbarstte na Sylvies scheiding van Rafael, toen haar hartsvriendin ineens de nieuwe mevrouw Van der Vaart werd, lijkt daarmee de bodem bereikt. In elk geval voor Sylvie, die vandaag aankondigt in Duitsland DRIE RECHTSZAKEN te zijn begonnen.

Als eerste richt zij haar pijlen natuurlijk op Sabia, die met haar laaghartige opmerkingen en - naar het lijkt - geplande campagne niet alleen Sylvie maar ook haar familie en andere naasten veel pijn heeft gedaan. Sabia voelt kennelijk al nattigheid.

In een eerste reactie, via haar advocaat, laat zij weten dat zij met haar uitlatingen op internet en op tv ’helemaal niet op Sylvie doelde.’ Volgens haar zou zender PRO 7 de uitlatingen ’in een verkeerde context’ hebben geplaatst en is de bewering dat zij op Sylvie zou hebben gedoeld ’er met de haren bijgesleept.’

Hier komt ze echter niet mee weg. In een commentaar, op de Nederlandse televisie in Shownieuws, was het Sabia’s eigen manager die er geen geheim van maakte dat zij juist wél op Sylvie doelde. Ze vertelde bovendien dat er nog veel meer onthullingen zouden volgen en ’de waarheid over Sylvie langzaam boven water zou komen.’

MARINA COBURGER, Sylvies manager in Duitsland, zegt ’met afschuw’ kennis genomen te hebben van de beweringen van haar collega, ’maar aan de andere kant geeft juist dit commentaar ons de kans de zaak groot door te pakken.’

Ook PRO 7 heeft inmiddels post van Sylvies advocaat gekregen en de zender heeft geschrokken gereageerd. In elk geval hebben zij alle gewraakte fragmenten en verwijzingen onmiddellijk van de site laten halen.

Tot overmaat van ramp, voor Sylvie en haar familie, mengde vanuit Amerika nóg een oude bekende zich in de discussie die Duitsland al veel stof tot gesprek leverde. TOURIYA HAOUD, zelf bekend van erg weinig maar nooit te beroerd om mee te liften op Sylvies succes, posteerde zich ineens in Kamp-Sabia en stelt deze week ook dat ’de waarheid maar eens gezegd moet worden.’

Ook zij krijgt nu een rechtszaak aan de broek, al moet zij nog worden opgespoord. Na haar scheiding van acteur GREG VAUGHAN woont zij niet meer waar zij Sylvie zo vaak gastvrij ontving voordat de stemming omsloeg.

Marina: ,,Zodra we haar actuele adres hebben, hoort zij ook van onze advocaat. Dat is natuurlijk een kwestie van dagen.’’

Uitventen

Lijkt Sabia haar uitspraken al min of meer terug te willen nemen, PRO 7 had ze nooit in deze vorm mogen uitzenden en uitventen en daarmee zo’n grote twijfel aan Sylvies ziekte mogen zaaien. Het is een onsmakelijke discussie geworden, waarmee de grote zender zich voor het karretje van rancuneuze Sabia lijkt te hebben laten spannen.

Uit de omgeving van Sylvie Meis valt te vernemen hoezeer vooral haar ouders in België ontdaan zijn door de laatste actie van Sabia, die hiermee elke grens overschreed, en nu ineens wil doen of zij níet Sylvie bedoelde toen ze zei dat ’sommige mensen zelfs een ziekte voorwenden om er beter van te worden.’

Eerder in datzelfde programma zei ze ook al eens nadrukkelijk ’gek genoeg in haar omgeving helemaal niemand te kennen die aan kanker leed.’ Dat werd kennelijk onvoldoende opgepikt, toen ze er in een volgende aflevering nog een schepje bovenop deed.

Voor het eerst deelt Sylvie nu de medische verklaring waarmee het bestaan van haar ziekte, en de omvang daarvan, inclusief uitzaaiingen en chemo, voor eens en altijd is bewezen.

Gek genoeg dateert dit medisch schrijven uit november 2015.

Manager Marina: ,,Tóen al bereikten ons vanuit Hamburg verhalen dat Sabia hier en daar beweerde dat Sylvie geen kanker zou hebben gehad. Zolang plant zij deze aanval al, het is goed dat we ons daar destijds al op hebben voorbereid. We dachten haar de mond te hebben gesnoerd met het interview dat Sylvie, zeer tegen haar zin, hierover heeft gegeven. Maar ze gaat door en ze vond nu ook al haar manager en Touriya bereid een duit in het zakje te doen. Maar het moet stoppen. Nu! Zulke mensen mogen niet dergelijke ingrijpende beweringen doen, alleen maar om zichzelf in de kijker te spelen. Twee zaken zijn opgestart, de derde volgt zo snel mogelijk. En de schadevergoedingen die zullen worden betaald gaan naar DKMS-Life, cosmeticacursussen voor vrouwen met kanker.’’