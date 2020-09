Vandaag zegt Sylvie, eindelijk... ’JA’

In zonnig Florence zal Sylvie Meis eindelijk haar jawoord geven aan Niclas Castello. Ⓒ ANP/HH

Het had wat voeten in de aarde, maar SYLVIE MEIS geeft vandaag haar langverwachte jawoord aan NICLAS CASTELLO. Vanwege corona moest de bruiloft worden verplaatst naar de datum van vandaag, maar dat mag de pret niet drukken. Vier dagen lang zal het feest zijn in zonnig Toscane, waar het bruidspaar een select gezelschap heeft uitgenodigd om met hen de liefde te vieren.