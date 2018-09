Chrissy Teigen at placenta op na bevalling

Dit meldde ze in een interview met Celebrating 40 Years of CBS Sunday Morning. Interviewster Rita Braver keek hier raar van op, wat Chrissy verbaasde. „Is dat zo gek dan? In Los Angeles is dat heel normaal hoor, daar grillen ze het zelfs op de barbecue. Je mag wel een stukje van mij proeven hoor”, grapte het model.

Over haar rol als social media influencer zei Chrissy: „Ik denk dat mijn volgers vrienden zijn, dus vind ik dat ze er recht op hebben om dingen te weten. Daarom deel ik vrij veel.” Over haar gewicht maakt het Sports Illustrated-model zich niet langer zorgen. „Ik prefereer gelukkig zijn en lekker kunnen eten boven er goed uitzien in een badpak. Zolang ik maar wel gezond blijf.”