Sharon Osbourne is poes kwijt en looft flinke beloning uit

„Mijn kat is vermist in de omgeving van Hancock Park. Ze heeft een halsbandje om en is ook gechipt. Bel naar de CBS studio’s als je haar vindt. Er staat een flinke beloning tegenover!” luidt Sharons noodkreet op onder andere Twitter en Instagram.

Haar tweet is inmiddels ruim 900 keer gedeeld en volgers geven Sharon allerlei tips om het beestje naar huis te lokken. Zangeres Cyndi Lauper stak Osbourne een hart onder de riem: „Ik hoop dat je haar snel vindt!” Vooralsnog is er geen nieuws of Tiger Lilly al gevonden is.