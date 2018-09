’Huwelijkscertificaat voor Justin Bieber en Hailey Baldwin’

Justin Bieber en zijn verloofde Hailey Baldwin zijn wederom gezien in een rechtbank in New York, waar huwelijkscertificaten worden uitgeschreven – wat elk stel nodig heeft om te trouwen. Volgens ooggetuigen werd het popicoon bijzonder emotioneel van deze gebeurtenis en zei hij huilend tegen het model: „Ik kan niet wachten om met je te trouwen, schatje.” Dit meldt TMZ.

Ook zou hij de persoon die verantwoordelijk was voor het regelen van hun papieren hebbeb gezegd: „Bedankt dat je dit onder de pet hebt gehouden.”

Hoewel het stel geen haast zou hebben om te gaan trouwen, is hun certificaat zestig dagen geldig vanaf het moment dat het is ingediend. Dat zou dus betekenen dat ze binnen nu en half november elkaar het jawoord kunnen geven. Vanuit kamp Bieber en Baldwin is er niets officieel bevestigd.