Nederlandse muziek tijdens seks? Nee!

Zeven op de acht Nederlanders zeggen trots te zijn op muziek van Nederlandse artiesten. Maar slechts 3 procent van de ondervraagden stelt ooit Nederlandstalige muziek op te hebben gezet tijdens het bedrijven van de liefde. De meeste mensen luisteren muziek van eigen bodem onderweg (57 procent) of om te ontspannen na een drukke dag (47 procent).

Bijna 90 procent van de respondenten zegt blij te worden van het meezingen met Nederlandse liedjes. Eén op de drie ondervraagden stelt ook op vakantie graag naar Nederlandse muziek te luisteren.

Marco Borsato is volgens het onderzoek de populairste Nederlandse artiest aller tijden. Borsato is ook de zanger met wie de meeste ondervraagden graag een avondje uit eten willen gaan. De resultaten werden vrijdag gepresenteerd in De Ochtendshow met Lars op 100% NL.