’Vaste schrijvers Bond werken aan nieuw script’

Purvis en Wade hadden al een verhaalidee ontwikkeld toen Boyle zich aan het project verbond en een nieuw script schreef. In het verhaal zouden volgens geruchten meer vrouwenrollen zitten dan normaal het geval is.

Boyle en de producenten zouden een onoverkomelijk creatief verschil van mening hebben over het scenario en de beoogde acteur voor de schurkenrol. De opnames van Bond 25 zouden in december van start gaan; de première stond in oktober 2019 gepland.

De problemen met de regisseur betekenen dat het project vermoedelijk pas eind 2020 in de bioscopen te zien is. De vraag is of hoofdrolspeler Daniel Craig nogmaals terugkeert als Bond. De acteur is de vijftig inmiddels gepasseerd en heeft al vaker aangegeven genoeg te hebben van de rol. Bovendien ging hij alleen overstag dankzij het recordsalaris van maar liefst 25 miljoen dollar én de samenwerking met Danny Boyle als regisseur.