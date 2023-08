’Bank of Dave’ is feelgoodfilm met dikke middelvinger

Regisseur Chris Foggin kiest ervoor om dit waargebeurde underdogverhaal te vertellen vanuit het perspectief van ene Hugh. Deze aanvankelijk wat schijtlollige, maar later zeer charmante Londense advocaat wordt naar Burnley gestuurd om Dave’s plannen juridisch te toetsen. Wat volgt is een klassiek socialistisch pamflet waarin de tegenstellingen tussen de grote stad en het platteland, rijkaards en Jan Modaal en elite en plebs smeuïg worden uitgespeeld. Daarbij is het smullen van Rory Kinnear (Black Mirror, Men) die de op karaoke verzotte Dave neerzet als een innemende man van het volk. Hij helpt lokale bedrijfjes met investeringen, zodat hun eventuele winsten weer terugvloeien naar de gemeenschap.

Jammer is wel dat deze formule-achtige feelgoodfilm over gemeenschapszin tegen het einde wat begint te slepen. Een crowdfundconcert van Def Leppard en een geforceerd liefdesplotje tussen jurist Hugh en Dave’s nichtje Alexandra lijken er een beetje met de haren bijgesleept. Maar verder is Bank of Dave toch vooral een sympathieke en warmbloedige, maar ook zéér gemeende middelvinger naar alle hebzuchtige bankbonzen van deze tijd.

✭✭✭ 1/2 (3,5 uit 5)