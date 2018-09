Adriaan van Dis stopt met jury Film by the Sea

Hij noemt het vertrek van directeur Leo Hannewijk als een mooi moment om afscheid te nemen. De nieuwe directeur wordt Jan Doense, die voorheen onder meer het Festival van de Fantastische Film in Amsterdam leidde.

„Ik had door kunnen gaan”, zegt Van Dis in de krant. „Maar je moet Leo’s jonge opvolger niet opzadelen met een oude zak die ook nog eens een reeks oude afspraken met zich meebrengt.” De schrijver belooft volgend jaar wel het festival weer bij te wonen, maar dan als bezoeker.

Film by the Sea is hét festival voor film en literatuur, dat is ontstaan in 1999 en inmiddels jaarlijks bijna 50.000 bezoekers naar CineCity in Vlissingen weet te trekken. De 20e editie van het filmevenement vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 16 september.