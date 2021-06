Elizabeth Olsen in het geheim getrouwd?

De 32-jarige Olsen, de jongere zus van tweeling Ashley en Mary-Kate, zat in haar badkamer, waar Arnett een boek van Little Miss Magic had neergezet. „Oh kijk, die heeft mijn man daar geplaatst om het wat gezelliger te maken hier. Ik ben zeven maanden in het Verenigd Koninkrijk geweest en pas net terug.” De reden dat ze in de badkamer zat voor het interview? „Mijn buren zijn aan het verbouwen, dus dit is de enige plek waar ik nog een beetje boven het lawaai uitkom.”

Elizabeth en Robbie waren sinds 2019 verloofd en lijken in het geheim met elkaar getrouwd te zijn.