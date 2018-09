Talkshowhosts gaan los op Puerto Rico-tweet Trump

Uit onderzoek van de overheid blijken 3.000 mensen te zijn gestorven als gevolg van de orkaan en de maandenlange afwezigheid van stroom na de ramp. Het duurde lang voordat de Amerikaanse overheid wezenlijke hulp bood. Puerto Rico heeft binnen de VS een aparte status, maar valt wel onder de verantwoordelijkheid van Washington.

In The Daily Show stelde presentator Trevor Noah dat „het met alle ruzies die Trump uitlokt een kwestie van tijd was voordat hij ruzie met dode mensen ging maken”. Daarna liet hij een ’meteoroloog’ voorspellingen doen over Shitstorm Donald waar het land zich naast orkaan Florence op moet voorbereiden. „Shitstorm Donald is toegenomen tot categorie 5 en raast voort, zonder zich ook maar iets van feiten aan te trekken”, aldus Noah.

Pompoenenpulp

Stephen Colbert merkte in The Late Show op dat Trump regelmatig met zijn Twitterberichten de aandacht probeert af te leiden van de diverse grote problemen waar zijn regering mee worstelt. „Alsof je voor de rechter moet verschijnen, omdat je een bekertje uit het raam hebt gegooid en zegt: ik deed het alleen maar omdat ik zo werd afgeleid door de dakloze man die ik zojuist heb overreden.”

In Late Night met Seth Meyers haalde de presentator ook hard uit naar Trump. „Dit zijn officiële cijfers van mensen die zijn overleden, idioot”, foeterde hij. „Nu weten we waarom hij er zo oranje uitziet. Zijn hersens bestaan voor z’n geheel uit pompoenenpulp.”

Meyers reageerde ook op de anonieme ambtenaar die vorige week in The New York Times uit de school klapte en vertelde dat veel mensen in het Witte Huis in stilte de president tegenwerken. „We hebben geen anonieme bron nodig om te constateren dat Trump een narcist is die grossiert in idiote complottheorieën.” De komiek noemde als voorbeelden de claim dat voormalig president Barack Obama niet in de VS geboren zou zijn, de stelling dat er zeker drie miljoen mensen illegaal gestemd zouden hebben bij de presidentsverkiezingen en de claim dat er moslims zouden zijn geweest die op 9/11 feestvierend door de straten zouden hebben gelopen.