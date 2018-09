Gaga: ’Gekste roddel? Dat ik een penis zou hebben!’

Het indrukwekkende optreden van de zangeres tijdens de rust van de Super Bowl in 2017, was voor haar een moment waarop de eerste tien jaar van haar carrière samenkwamen. „Dat was niet alleen voor mijzelf een bijzonder optreden, maar ook voor de fans. Ik had het gevoel alsof zij samen met mij optraden.”

De vreemdste roddel die Gaga ooit over zichzelf hoorde was dat ze een penis zou hebben. Op de vraag welke artiesten ze zou willen nadoen in een karaokebar, antwoordde ze: „Andrea Bocelli en Celine Dion met het nummer The Prayer.” Ook onthulde de zangeres dat ze een van de trotse bezitters is van een origineel jasje uit de video van Michael Jacksons hit Thriller.