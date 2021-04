Brad Pitt onder vuur na bezoek aan België

Brad Pitt ligt na zijn (illegale?) bezoek aan België aardig onder vuur. Ⓒ ANP/HH

Ze waren er in België aardig mee in hun nopjes, het bezoek dat superster BRAD PITT de afgelopen dagen bracht aan hun land. De rest van de wereld, en dan vooral zijn thuisland Amerika, dacht daar heel anders over. Hoezo legde de acteur een bezoek af aan een land dat in lockdown zit en waar in principe een inreisverbod geldt?