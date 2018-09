David Ayer niet langer regisseur Scarface

David Ayer zat op de regisseursstoel als opvolger van Antoine Fuqua die de film niet kon combineren met het opnameschema voor zijn vervolg op Equalizer. Volgens bronnen van Variety kwam ook Ayer in tijdnood, omdat hij komende maanden nog de laatste hand legt aan de politiefilm Bright voor Netflix, met Will Smith en Joel Edgerton in de hoofdrollen.

Diego Luna zal de hoofdrol spelen in Scarface die op 10 augustus 2018 in de Amerikaanse bioscopen wordt verwacht. Universal gaat op zoek naar een nieuwe regisseur die komend najaar met de opnames kan beginnen.