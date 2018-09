Fans balen van ’gebrek aan bloed en bloot’ in Venom

In de praktijk houdt dat in dat een film geen bloed en naaktscènes kent. De fans hadden gehoopt op een R-rating; dit betekent dat publiek onder de 17 jaar de film niet mag zien. Recent kregen onder meer de X-Man-spinoff Logan en de twee Deadpool-films van Marvel deze keuring. Op sociale media uiten veel fans hun onvrede en teleurstelling over deze keuring.

Venom is een held van wie de krachten afhankelijk zijn van de personen met wie hij recent verbonden is geweest. De hoofdrol in de film, die in oktober in de bioscopen draait, wordt gespeeld door Tom Hardy. Studio Sony zou hebben besloten tot de kindvriendelijker versie omdat Venom in een toekomstige film samen gaat werken met Spider-Man. De films rond dit personage zijn heel populair onder tieners.