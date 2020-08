’Harry en Meghan bouwen gastenverblijf voor Doria’

Het stel zou het liefst willen dat Doria fulltime bij hen intrekt, maar daar voelt Meghan’s moeder nog niet zoveel voor. Ze is gesteld op haar onafhankelijkheid en wil graag in haar huis in Los Angeles, op een uur rijden, blijven wonen. Maar omdat ze ook tijd met haar kleinzoon Archie wil doorbrengen, vindt ze het wel fijn om een eigen plek te hebben bij Harry en Meghan.

De hertog en hertogin zouden inmiddels al contact hebben gelegd met wat buren in Montecito. „Ze hebben onlangs Orlando Bloom en Katy Perry ontmoet, die om de hoek wonen. Ook hun vrienden Oprah Winfrey en Ellen DeGeneres hebben een huis in de buurt, dus langzaamaan zijn ze zich aan het settelen en creëren ze hun eigen plek.”