Disney werkt al aan vervolg van Cruella

Regisseur Craig Gillespie en scenarioschrijver Tony McNamara zijn naar verwachting ook betrokken bij het tweede deel. Verdere details over Cruella 2 zijn nog niet bekend.

Cruella is sinds vorige week te zien in de Amerikaanse bioscopen. In Nederland draait de film vanaf zaterdag, de eerste dag dat na een maandenlange coronasluiting de zalen weer open zijn.

Klassieker

Cruella is de langverwachte spin-off van Disney-animatieklassieker 101 Dalmatiërs. De live-actionfilm vertelt een nieuw verhaal over Cruella de Vil, de slechterik uit de oorspronkelijke film. De animatieversie van Disney stamt uit de jaren zestig en vertelt over twee honden die willen voorkomen dat hun puppy's in een bontjas van Cruella belanden. In de nieuwe versie speelt Emma Stone de rol van de gehate hondenjager.

Het is de zoveelste bewerking met echte acteurs die Disney van klassieke animaties heeft uitgebracht. Eerder verschenen onder meer Beauty and the Beast, Aladdin en The Lion King. Ook zijn er nieuwe versies van films als Pinocchio en The Little Mermaid in de maak.