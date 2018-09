Dotan schrijft nieuwe muziek na trollenrel

De twee artiesten deelden vrijdag een fragment van de single Satellite. „Meegeschreven aan dit nummer van Dustin Tebutt. Ik ben er erg trots op”, schreef Dotan erbij op Twitter.

De Volkskrant onthulde in april dat er jarenlang tientallen nepprofielen op social media werden gebruikt om het imago van de zanger op te poetsen. Kort daarna gaf Dotan toe dat hij inderdaad gebruikt maakte van nepaccounts op social media om zijn muziek te promoten. De 31-jarige zanger zei destijds in een video op Facebook dat hij er ’ontzettend veel spijt van heeft’ en het ’echt tijd is voor een schone lei’. Als reactie op alle ophef verwijderde hij alle berichten op zijn social media-accounts, maar sinds september is Dotan weer actief op Twitter.