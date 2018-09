House of China nieuw platform ADE

Vorig jaar was China al een zogenoemd focusland bij Amsterdam Dance Event. Drie toonaangevende bedrijven uit de Chinese elektronische muziekindustrie stonden vervolgens aan de basis van House of China. Onder die noemer wordt woensdag 17 oktober, de openingsdag van ADE, in de Balie een conferentie georganiseerd. Doel is om de Chinese elektronische muziekindustrie verder te verbinden met de internationale industrie en het presenteren van de laatste ontwikkelingen, mogelijkheden en uitdagingen in de Chinese muziekmarkt.

House of China is onderdeel van het zogenaamde ’Countries to Watch’-raamwerk. Binnen dit programma krijgen snelgroeiende markten speciale aandacht. Aan de hand hiervan krijgen zij de mogelijkheid zich te presenteren. Tijdens ADE House of China worden onder meer paneldiscussies en een tentoonstelling georganiseerd. De paneldiscussies behandelen onderwerpen als streamingplatforms, liveregistratie van muziekevenementen en de organisatorische opzet van festivals.