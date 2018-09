Album overleden Mac Miller terug in hitlijst

Mac Miller werd een week geleden dood gevonden in zijn woning in Los Angeles. Hij stierf vermoedelijk aan de gevolgen van een overdosis. De doodsoorzaak is nog niet officieel vastgesteld. De resultaten van de autopsie laten mogelijk nog maanden op zich wachten.

Het verrassingsalbum Kamikaze van Eminem behoudt na twee weken de koppositie van de Album Top 100. Kamikaze is de derde nummer 1-notering voor de Amerikaan in Nederland na The Eminem Show in 2002 en Revival in 2017.

Het nieuwe album Egypt Station van Paul McCartney komt binnen op de tweede plaats. Egypt Station is het zeventiende solo-album van de voormalige Beatle.