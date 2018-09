Duitse megaster Helene Fischer in Gelredome

In Nederland is de 34-jarige Fischer tamelijk onbekend. Alleen de wintersporters kennen haar van de megahit Atemlos durch die Nacht, dat vrijwel altijd tijdens de après-ski wordt gedraaid. In Duitsland hoort de zangeres tot de allergrootste artiesten van dat land. Ter illustratie: Atemlos scoorde beter dan Wake Me Up van Avicii. Wereldwijd verkocht ze 15 miljoen albums.

Het succes van Fischer is terug te voeren op Atemlos. Met dat nummer verbond Fischer de volksschlager met de hedendaagse pop, voorheen waren dat strikt gescheiden werelden. Sindsdien is Fischer een fenomeen in Duitsland. En dat terwijl ze geboren is in Siberië (haar voorouders kwamen uit Duitsland).

Toch is niet iedereen even blij met Fischer. Bij de finale van het Duitse bekertoernooi trakteerden bezoekers haar op een fluitconcert. Dat zal zaterdag in de Gelredome niet gebeuren. Als er al gefloten wordt, zal het vooral uit enthousiasme zijn. De shows van Helene Fischer zijn vaak ook een visueel spektakel met veel glitter en acrobatiek.