Isa en Medina gaan toeren met overgangshow

In de zomer speelde het tweetal al een aantal try-outs in Utrecht. In de voorstelling onderzoeken Hoes en Schuurman de positie van de ouder wordende vrouw in deze maatschappij. Dit doen zij naar eigen zeggen ’op een openhartige en persoonlijke manier gelardeerd met een grote dosis humor en zelfrelativering’.

De actrices willen met de show en het gelijknamige boek de overgang uit de taboesfeer halen. Elke avond zal ook een mysteryguest aanschuiven om over het onderwerp te praten. Onder de gasten die mogelijk op het podium aanschuiven bevinden zich Richard Groenendijk, Mylene d’Anjou en Aaf Brandt Corstius.