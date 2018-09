’Mick Harren en dochter uit huis gezet’

Pascale, de ex-vrouw van Harren, liet onlangs weten de hypotheek van hun huis, waar Mick en zijn dochter al vijf jaar wonen, van haar naam af te willen hebben. Hoewel de zanger de hypotheek inmiddels volledig zou hebben overgenomen, schijnt Pascale weer van gedachten te zijn veranderd.

Pascale zou nu eisen dat het huis wordt verkocht, waardoor Mick en zijn dochter dus op zoek moeten naar een nieuw thuis. „Ik vind het te bizar voor woorden, maar ik heb mijn dochter bij mij”, vertelt hij aan Showbizznews. „Waar ik ook ga en sta, ik laat haar niet in de steek. Al slapen we samen in een tent of onder een brug. Mijn dochter en mijn zoon zijn mijn alles en ik focus mij op hen en op mijn nieuwe single, die toepasselijk de titel heeft Was jij maar hier bij mij.”

