Teen Mom-Catelynn opnieuw zwanger

„Zo blij dat ik eindelijk ons grote nieuws mag delen”, schrijft Catelynn op Instagram waarop ze een aantal foto’s deelt waarop haar babybuik te zien is. Aan US Magazine laten Catelynn en Tyler weten dat ze hopen op een jongetje. „Maar het lijkt wel alsof we voorbestemd zijn om meisjes te krijgen. Volgens mij maakt Tyler alleen maar meisjes. De man bepaalt het geslacht.”

Hoewel de gezinsuitbreiding zeer gewenst is, was het niet de bedoeling nu alweer een kindje te krijgen. „Het was niet gepland, zeker na de miskraam en hoe alles mentaal steeds slechter ging. We hebben veilige seks gehad, maar ik ben toch zwanger geworden. De baby wilde er gewoon komen. Het was enorm onverwachts! Deze baby is onze regenboog na de storm. Ik ben zo blij.”

Catelynn en Tyler hebben samen al een 3-jarig dochtertje, Novalee. Hun eerste kindje, de 9-jarige Carly, hebben ze in 2009 laten adopteren.