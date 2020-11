Blue Ivy Carter (8) spreekt luisterboek in

De 8-jarige Blue Ivy Carter heeft daarbij haar eerste betaalde baantje te pakken. Ze spreekt het boek Hair Love in, dat gebaseerd is op de film van Matthew A. Cherry. Die won met de korte film een Oscar.

Het boekje gaat over een Amerikaanse man die voor het eerst het kroeshaar van zijn dochtertje in model probeert te krijgen. In mei 2019 werd het boek uitgebracht.