Carrie Underwoods zoontje praat met ongeboren baby

„Ik denk niet dat hij doorheeft dat hij een grote broer heeft, of weet wat dat inhoudt”, vertelt Underwood aan Bang Showbiz. „Hij is wel echt heel erg lief: hij praat tegen mijn buik en geeft steeds kusjes op mijn buik. Hij is het liefste jongetje dat er is. Ik bedoel, geen enkel kind kan weten dat zijn levem gaat veranderen en hij zijn mama moet gaan delen.”

Carrie en haar man Mike Fisher hebben wel geprobeerd hun zoontje meer te betrekken bij de zwangerschap, maar dat gaat vooralsnog niet heel goed. „We hebben hem gevraagd od hij een naam wist, en hij zei: ’Isaiah Michael Fisher’. Maar dat is natuurlijk zijn naam al. Hij wil alles zijn naam geven, omdat hij denkt dat dat heel bijzonder is.”